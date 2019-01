Reddingsoperatie Julen (2): boren eerste tunnel uitgesteld

Ewold al 7 jaar ontvoerd op de Filipijnen: ‘We weten in welk gebied hij is’

9:00 Het Filipijnse leger heeft goede hoop dat de ontvoering van Ewold Horn tot een einde kan worden gebracht. De Nederlander wordt al zeven jaar gekidnapt door terroristen, maar het leger is optimistisch. ,,We weten in welk gebied hij is, we kennen de leider van de groep. Er is reden om optimistisch te zijn.’’