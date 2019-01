Reddingsoperatie Julen (2): Spaans kereltje nog zeker 35 uur vast

,,We zijn enorm gemotiveerd om hem zo snel mogelijk te redden”, zei de baas van de reddingwerkers. ,,Het maakt ons niets uit dat we moe zijn, we gaan gewoon door.” De reddingwerkers zeggen te werken alsof Julen nog leeft, maar er is al dagen geen teken van leven geweest.



Julen viel vorige week zondag, tijdens het spelen in de buurt van Totalán in de provincie Andalusië, in de put. De opening is maar 25 centimeter breed, waardoor de jongen moeilijk te bereiken is. Er worden daarom twee extra tunnels geboord om bij de jongen te komen.



Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en voorbereidingen getroffen. Ze brachten boorapparatuur en gigantische pijpen naar het Zuid-Spaanse Totalan, bij Malaga. Er werd een platform gebouwd, waar een 75 ton zware boormachine op is geplaatst.



De bedoeling was om rond het middaguur te starten met het boren van de eerste van twee tunnels naar de plek waar Julen vastzit. Dat is echter nog niet gelukt. Het boorwerk zelf gaat lang duren. Risico is verder nog de verwachte regen, alhoewel dat naar verwachting weinig zal zijn.



Tot dusver heeft het reddingsteam geen teken van leven van het jongetje heeft opgepikt. Wel werd eerder deze week op 75 meter diepte een zakje snoepgoed van Julen gevonden. De reddingswerkers gaan er echter van uit dat hij nog leeft. Alleen nemen de kansen op een geslaagde afloop elke dag dat de redding langer duurt verder af.



Verder lezen na de foto