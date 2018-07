Reddingsoperatie Thaise grot gaat door na dood duiker; Musk biedt hulp aan

De autoriteiten krijgen nu ook hulp aangeboden van Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk. De visionair en techmiljardair heeft ook een bedrijf, Boring Company, dat zich richt op de aanleg van ondergrondse transportsystemen. Musk laat via Twitter weten dat hij de Thaise tieners wil bevrijden via een met lucht gevulde nylon buis die opgeblazen kan worden als een 'springkussen'. Dat biedt een flexibele ontsnappingsroute met een doorsnee van een meter en kost aanzienlijk minder stroom dan het wegpompen van het aanwezige water.



Musks bedrijf beschikt over geavanceerde radarapparatuur, waarmee de grot en de exacte locatie van het voetbalteam in kaart gebracht kan worden. Ingenieurs van de Boring Company en SpaceX moeten daartoe wel ter plaatse zijn en zijn in gesprek met de Thaise autoriteiten. Er is nog niet officieel op het voorstel gereageerd. Behalve het aanbod om de ontsnappingsbuis te plaatsen, kunnen Musks deskundigen ook helpen de drooglegging van de grot of met Tesla’s Powerwalls bij de stroomvoorziening.



Uit ons eigen Zwolle klinkt de hartenkreet van de 9-jarige Dennis Kramer die premier Rutte vraagt of Nederland niet te hulp kan schieten. ,,Ik dacht Nederland is een deskundig land bij waterbestrijding'. Kunt u er misschien iets aan doen?’’, schrijft de jonge Zwollenaar met deels Thaise roots. ,,Ik heb nog geen reactie. Met een beetje mazzel krijgt Dennis een antwoord'', zegt Dennis' vader Tom.