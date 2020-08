Reddingswerkers Beiroet zoeken overlevenden, maar vinden alleen doden

Ruim drie dagen na de ramp in Beiroet zoeken reddingswerkers naarstig naar overlevenden. Maar de afgelopen 24 uur is geen slachtoffer levend onder het puin vandaan gehaald. Wel worden elke dag meer doden geborgen.

De teller staat inmiddels op 150 doden. Vandaag zijn weer vier lichamen geborgen. Een van de slachtoffers is de 23-jarige havenarbeider Joe Akiki. Zijn lichaam werd gevonden in het puin bij een graansilo die door de explosie is verwoest.

Akiki, een elektriciën, stond op een dak in de buurt van de loods waar 2750 ton ammoniumnitraat explodeerde. Vrienden zochten wanhopig naar Akiki toen ze geen teken van leven kregen. Ze gingen alle ziekenhuizen langs.

Emotioneel

Gisteren vertelde zijn moeder in een emotioneel interview op de Libanese televisie nog trots over haar zoon. ,,Ik zal blijven wachten, want ik weet dat Joe sterk is. Hij is een held. Hij heeft ergere dingen meegemaakt. Met de hulp van God is hij erin geslaagd alles te overwinnen.’’

Franse reddingswerkers in het havengebied

Reddingsteams zochten ook gisteren de gehele dag naar slachtoffers en overlevenden. ,,Onze ervaring leert dat we mensen levend kunnen vinden tot 80 uur na een explosie of een aardbeving’’, zegt kolonel Vincent Tissier, hoofd van het Franse reddingsteam. ,,Dus we hebben nog tijd en blijven hoop houden.’’

Verschillende landen hebben opsporings- en reddingsteams naar Beiroet gestuurd, waar nog steeds tientallen mensen worden vermist. Buiten het havengebied wachten vrouwen huilend op nieuws over vermiste dierbaren.

Ambassade

Ook het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is vandaag de hele dag druk geweest. Met honden is gezocht naar mensen in de verwoeste haven. Ook heeft het team de beschadigde Nederlandse ambassade opgeknapt, zodat het weer als steunpunt voor Nederlanders in Libanon kan fungeren.

Het Nederlandse USAR-team aan het werk

Het Nederlandse team is met 63 mensen en acht speurhonden in Beiroet. ,,Alle honden zijn vandaag ingezet in het havengebied van Beiroet om uit te sluiten dat daar nog mensen liggen’’, zegt een USAR-woordvoerder. Vanwege de warmte wisselden de honden elkaar af. Bij de zoektocht zijn geen mensen gevonden.

Door de ontploffing raakten zes Nederlanders gewond. Het medisch team van de USAR-ploeg bezocht de gewonden vandaag in de ziekenhuizen.

Leden van het Urban Search and Rescue team in de haven van Beiroet