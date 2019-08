Reddingswerkers ingeschakeld nadat onderzoekers vastzitten in de diepste grot van Polen

video Duits pretpark sluit 'Holocoas­ter': draaiende hakenkrui­zen vallen niet in de smaak

18 augustus Een attractie in een pretpark in het Duitse Löffingen is gesloten omdat hij eenmaal in de lucht teveel op twee hakenkruizen lijkt. Op sociale media kwam er zodanig veel commentaar binnen op de Eagle Fly dat het park Tatzmania niet anders kon dan het draaiende object aan de grond te houden.