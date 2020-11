Regeringspartij claimt verkiezingswinst Georgië, oppositie erkent nederlaag niet

Belgische leraar geschorst na tonen blote Mohammed-car­toon in de klas

30 oktober Een leerkracht van een basisschool in de Brusselse gemeente Molenbeek is geschorst omdat hij in de les een ongepaste cartoon toonde. Dat bevestigt het kabinet van burgemeester Catherine Moureaux (PS) tegenover Het Laatste Nieuws. De leraar toonde een spotprent waarop de profeet Mohammed naakt was afgebeeld. “De naaktheid was het probleem, niét de figuur. Je toont geen naakte tekeningen aan kinderen van 11.”