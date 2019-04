Reisadvies Thailand aangepast: ernstige smog bedreigt gezondheid

Regionale luchthavens kunnen door het slechte zicht worden gesloten. Beweging buitenshuis wordt afgeraden, ramen moeten gesloten blijven en wie de straat op gaat, doet er goed aan een mondkapje op te zetten. ,,Dit betekent niet per se dat het wordt afgeraden om naar Thailand op vakantie te gaan, maar het is wel echt een duidelijke waarschuwing”, aldus het Nederlandse ministerie, dat vakantiegangers die in Thailand zijn of er eerdaags naartoe gaan adviseert om contact te houden met hun reisorganisatie.



Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Er zitten fijne deeltjes in de lucht die klein genoeg zijn om diep in de longen te worden gezogen en in de bloedbaan terecht kunnen komen. Dat kan zorgen voor ademhalingsproblemen en na verloop van tijd het risico op hart- en vaatziekten en de kans op kanker verhogen.



De Thaise regering heeft al bijna twee miljoen mondkapjes uitgedeeld aan inwoners van het gebied. Onweersbuien die binnen enkele dagen worden verwacht zullen de situatie verbeteren.