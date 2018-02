Sneeuw legt Parijs plat: automobilisten gestrand, treinen en bussen staan stil

foto'sDe Franse spoorwegen hebben reizigers in de regio Parijs opgeroepen vanwege de sneeuw hun reis uit te stellen. Dinsdag viel het grootste pak sneeuw in dertig jaar tijd in de regio.

De bus is geen alternatief, want in de Parijse regio rijdt er woensdagmorgen geen enkele bus meer, melden Franse media. Het wegverkeer is op veel plaatsen geblokkeerd door de sneeuw.

Op een hoofdweg ten zuiden van Parijs hebben honderden mensen vanaf gisteravond de hele nacht in hun voertuigen vastgezeten. Daarnaast zijn zeker 1.500 gestrande reizigers in afgelopen nacht opgevangen in een noodopvang of in stations.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie hebben mensen in de regio aangeraden vooral niet in de auto te stappen, maar de enorme files rond Parijs tonen dat die raad door velen niet is opgevolgd.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Gestrande auto's op de D444, ten zuidwesten van Parijs. © AFP