Reizigers voortaan niet meer in hun eentje op trektocht door de bergen in Nepal

Wie in Nepal een trektocht wil maken, mag dat niet meer in zijn of haar eentje doen. Dat heeft de regering van het land deze week besloten. Soloreizigers die een wandeltocht willen maken doen dat voortaan onder begeleiding van een gids (met licentie vanuit de overheid) of sluiten zich aan bij een groep.

De maatregel gold al voor de Mount Everest. Al zeker vijf jaar mogen reizigers niet in hun eentje de hoogste berg van de wereld op. Sinds deze week geldt die maatregel dus voor alle bergen in het land.

Reddingsmissies

De trekkingindustrie is een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal. Tegelijkertijd moet het land behoorlijk wat geld uitgeven aan zoekoperaties en reddingsmissies van reizigers in problemen. Die kosten zijn aanzienlijk, zegt Mani R. Lamichhane, directeur van het Nepalese toeristendienst tegen CNN.

,,Wanneer je alleen reist, is er in geval van nood niemand om je te helpen. Als toeristen vermist raken, kan zelfs de overheid ze niet opsporen vanwege de afgelegen routes die zij hebben genomen. De infrastructuur in de bergen is niet toereikend.’’

Ook zijn reisleiders en bedrijven zonder vergunning een probleem voor het land. Zij betalen geen belasting en kapen zo banen voor de neuzen van Nepalezen weg, vertelt Lamichhane aan CNN. ,,Er zijn enkele gevallen geweest waarin de trekkingvereniging ons heeft verzocht om ongeoorloofde trekkingactiviteiten te stoppen.’’

Wisselende reacties

In Nepal wordt wisselend gereageerd op het nieuwe besluit van de overheid. Ian Taylor, eigenaar van een gerenommeerd gidsenbedrijf in Nepal, zegt tegen CNN dat de nieuwe wetgeving zinvol is. Steeds vaker wagen toeristen zich aan moeilijkere beklimmingen, vertelt hij. ,,In de afgelopen jaren is de situatie in de regio drastisch veranderd. Vroeger zag je alleen ervaren wandelaars en klimmers, velen zonder gids. Zij waren volledig zelfvoorzienend. Tegenwoordig reizen echter veel meer mensen door deze regio die toerist zijn, geen trekker. In de natuur zijn zij niet zelfvoorzienend, daarom hebben zij hulp nodig van ervaren gidsen.’’

Het besluit heeft extra grote gevolgen voor de ervaren trekkers. De regering van Nepal is niet in staat om bij elke visumaanvraag afzonderlijk te onderzoeken of hij of zij bekwaam genoeg is om een solotrektocht te maken. ,,Als persoon die van de bergen houdt, vind ik het buitengewoon teleurstellend dat het zover heeft moeten komen. We willen niet dat de toegang tot de bergen voor mensen wordt beperkt, maar de situatie in Nepal is uniek en daarom moeten er veranderingen komen’’, vindt Taylor.

