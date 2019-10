Rel in Engeland: vrouw Amerikaanse diplomaat ‘ontvlucht’ land na doodrijden tiener

Een rel was geboren. Hoewel de Amerikaanse ambassade in Londen haar steunbetuigingen uitsprak aan de ouders en tweelingbroer van Harry en stelt in nauw contact te staan met de Britse autoriteiten, komt het onderzoek nog niet echt van de grond.



De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft zijn ‘grote teleurstelling’ al laten blijken bij de Amerikaanse ambassadeur en heeft Amerika opgeroepen de vrouw in Engeland te laten berechten. De politie onderzoekt momenteel alle diplomatieke wegen die kunnen helpen het onderzoek in een volgend stadium te krijgen en de vrouw te ondervragen.



Harry's moeder Charlotte doet een emotionele oproep in Britse media: ,,We willen Boris Johnson vragen om, als hij dat al niet gedaan heeft, te bellen met president Trump. Om hem nadrukkelijk op te roepen dit onrecht recht te zetten. Het is onmenselijk wat ons is overkomen. Alsjeblieft, help ons. We kunnen niet rouwen en dit goed afsluiten totdat Harry recht is gedaan.’’ Ook vraagt Charlotte de Amerikaanse om naar Engeland terug te keren.



Ondertussen wordt meer en meer bekend over Anne Sacoolas. Het Amerikaanse gezin zou zich begin augustus in Engeland hebben gevestigd. De drie kinderen gingen naar een dure privéschool in Brackley, waar Harry's vader Tim werkt als hoofd Onderhoud.