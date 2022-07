Rel om kledingstijl in Franse parlement: ‘Het is hier geen speelkwartier!’

Koken & Eten Wijnrevolu­tie: na de schroefdop en de doos komt Franse rosé nu uit een blikje

Frankrijk stevent af op een nieuwe wijnrevolutie. Na de schroefdop en de bag-in-box, slechten de Fransen een nieuw taboe: wijn in blik. Wijnboeren in Saint-Tropez verkopen hun rosé nu internationaal in een blikje van 25 centiliter. Er is zelfs een kartonnen ‘rosé-sixpack’ te koop, maar dan met niet zes maar vier blikjes.

