Rel om wildplassen tegen monument voor terreurdode Londen: verdachte opgepakt

‘We gaan minder reizen, maar blijven langer’

15:13 Terwijl Europa langzaam opengaat voor vakantie en ook Aziatische landen weer meer toeristen willen ontvangen, wordt dit toch een ongekend stille zomer. De vraag blijft hoe het verder zal gaan met het zwaar getroffen toerisme. Volgens het Duitse online databureau Statista gaan in 2020 wereldwijd ruim 100 miljoen banen in de toerismesector verloren. Hoe en met hoeveel gaan we straks nog reizen? Een aantal buitenlandse experts kijkt in de glazen bol.