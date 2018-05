Rel rond komst Zuckerberg naar Brussel

De Europese burgers hebben recht op minstens zoveel transparantie als de Amerikanen, vinden ze. Liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt is woedend en wil dat het besluit wordt teruggedraaid. Hij eist een plenaire stemming om te bereiken dat Zuckerberg, in het openbaar, voor de EP-commissie Openbare vrijheden verschijnt. Daar zitten de specialisten die alles van privacywetgeving weten.



Diverse Parlementsleden uiten zware kritiek op hun voorzitter Antonio Tajani, die persoonlijk de ontvangst achter gesloten deuren regelde en vanmiddag in een persbericht zijn vreugde uitsprak over het besluit van Zuckerberg ‘om in persoon te verschijnen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen’. Dat zijn in zijn ogen dus 10 à 12 Parlementsleden in plaats van 751.

Lees ook Mark Zuckerberg komt naar Europees parlement om zich te verantwoorden Lees meer

Europees Parlement on Twitter Mark Zuckerberg, Facebook-CEO en oprichter, heeft onze uitnodiging aanvaard. Hij zal naar het Europees Parlement komen. Mijn volledige verklaring ↓ https://t.co/XjBgLWTFEr https://t.co/WYJagqCHFr

Show

,,Hij voert graag zijn eigen show op”, zegt SP’er Dennis de Jong. Ook Sophie in ’t Veld (D66) en Judith Sargentini (GroenLinks) denken dat het Tajani vooral te doen is om een mooie foto van hem met de Facebook-baas. Sargentini: ,,Boven mijn bed komt die niet.”

De woordvoerder van Tajani vindt het ‘belachelijk’ te veronderstellen dat het de Parlementsvoorzitter vooral om een foto te doen is. ,,Dit is geen besluit van hem, maar van hem en de fractieleiders samen. Het Amerikaanse congres kan Zuckerberg dwingen tot een hoorzitting. Wij kunnen dat niet. Het is een groot succes dat hij komt. Hij komt bij ons, niet in de Bondsdag of een ander nationaal parlement.”

Weinig keus

Peter van Dalen (ChristenUnie, maar tevens vicevoorzitter van de Conservatieve ECR-fractie) leerde uit navraag dat er weinig keus was. ,,Een ontvangst achter gesloten deuren was de enige manier om Zuckerberg hier te krijgen. Anders was hij niet gekomen, zo hoor ik in mijn fractie. Om diezelfde reden gaat hij niet naar het Britse Parlement, dat hem ook in een openbare zitting wilde horen.” Van Dalen vindt de situatie ‘heel vervelend’ en wil er volgende week opnieuw debat over in zijn fractie.



Tajani regelde de ontvangst in een schriftelijke procedure met volgens In ‘t Veld ‘een meerderheid van nauwelijks 51 procent’. Voor een bijeenkomst achter gesloten deuren waren de fractieleiders van de christendemocraten, conservatieven, extreemrechts en de populisten.

Niet transparant

Tegen waren de sociaaldemocraten, liberalen, Groenen en radicaal links. In ’t Veld: ,,Extreemrechts en de populisten zijn altijd vernietigend over Europa en spreken er schande van dat het niet transparant is. Nu kiezen ze zelf voor een besloten bijeenkomst in kleine kring.” Ook de christendemocraten hebben volgens haar wel wat uit te leggen. ,,Die sluiten rustig een akkoord met extreemrechts en de populisten.”



De Jong: ,,Het is heel dom dat het Parlement deze kans om Zuckerberg te grillen laat schieten. Aan een gesprek achter gesloten deuren heb je niets.” Sargentini: ,,Dit slaat echt nergens op, we zijn hier echt nog niet mee klaar.”