Rel rond stinkend mobiel lijkenhuis kost hoge ambtenaren Mexico de kop

De ophef draait rond de opslag van 273 lichamen in een gekoelde vrachtwagen. Allen kwamen om bij geweldsdelicten en mogen volgens de wet niet worden gecremeerd. De vrachtwagen stond geparkeerd in de buurt van woonhuizen, waarop inwoners hun beklag deden over stankoverlast.



De autoriteiten in Guadalajara hebben nu bekendgemaakt dat de hoogste aanklager in de staat Jalisco is ontslagen. Eerder moest ook het hoofd van het forensisch instituut al het veld ruimen vanwege het gehannes met de lijken. Gouverneur Sandoval belooft nu dat de lichamen uiterlijk 15 oktober fatsoenlijk zijn opgeslagen.