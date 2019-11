Relikwie van kribbe Jezus Christus komt aan in Jeruzalem

Het stuk van de kribbe is een van de heiligste relikwieën van de Rooms-Katholieke Kerk, hoewel het niet langer is dan een vinger. De relikwie is vrijdagochtend tijdens een mis in Jeruzalem gepresenteerd, waarna gelovigen ervoor knielden en de zilveren behuizing zoenden.



Zaterdag wordt het stuk kribbe naar Bethlehem gebracht, waar het vanaf dan te zien zal zijn. In de bijbel staat dat Jezus in Bethlehem is geboren, al zeggen historici dat hij in Nazareth ter wereld is gekomen.