Rellen bij start congres Duitse politieke partij AfD

De autoriteiten denken dat er veel meer anti-demonstranten zullen zijn, dan bij het partijcongres van de AfD in 2015, toen ongeveer 200 activisten in Hannover de nodige problemen veroorzaakten. Gerekend wordt op rond de 8000 demonstranten. De politie in Hannover krijgt hulp van collega's uit andere deelstaten, maar hoeveel politiemensen er worden ingezet is niet verteld. De eerste schermutselingen hebben al plaatsgehad. Betogers die tevergeefs door een politieblokkade trachten te breken, beklagen zich op sociale media over dat de politie een waterkanon heeft ingezet bij temperaturen rond het vriespunt.



De bijeenkomst in Hannover vindt plaats achter zogenoemd NATO-prikkeldraad dat is uitgerust met scheermessen en onder meer ook wordt gebruikt voor bescherming van militaire complexen. De politie hoopt met die beveiliging volgens Duitse media te voorkomen dat tegenstanders van de rechts-populistische partij bij het congres kunnen verstoren. Op het congres kiest de AfD onder meer een nieuw bestuur.

Richtingenstrijd



Die verkiezing is ook beladen gezien de richtingenstrijd binnen de partij die bij de laatste verkiezingen de op de op twee na grootste van Duitsland werd, maar door de anderen is uitgesloten van coalitiedeelname. AfD zorgde destijds voor een schok in het Duitse politieke landschap door 12,6 procent van de stemmen te winnen. Dat gaf de populisten 92 zetels in de Bondsdag.

Er moet een nieuw bestuur worden gekozen na de gematigde Frauke Petry, die deze zomer plots afhaakte. Ze lag al tijden overhoop met andere kopstukken van de partij, onder wie Alexander Gauland en Alice Weidel. Petry geloofde niet in de extreemrechtse koers en provocaties die een deel van de AfD wil varen en verwachtte meer electoraal succes van een handreiking naar gematigde, conservatieve, kiezers.

Volledig scherm Georg Pazderski (links ) en Alexander Gauland op het podium in Hannover. © REUTERS

De gematigde ex-Petry-vleugel van de AfD schaart zich nu achter Georg Pazderski, oud-kolonel in het Duitse leger. Hij heeft de positie van partijvoorzitter Jörg Meuthen in het vizier. De nationalistische vleugel herkent zich meer in Gauland, een 73-jarige hardliner die onder meer vindt dat het nu wel klaar moet zijn met Duitse excuses voor wat is aangericht tijdens de nazitijd. In een interview met het Franse persbureau AFP zei Gauland dat het "aan de AfD te danken is dat Merkel ten onder gaat". Net als de Nederlandse zusterpartij PVV wil de AfD Duitsland zo snel mogelijk uit de Europese Unie manoeuvreren.

Geen rust

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel lukt het de AfD echter 'niet tot rust te komen omdat de partij wordt verscheurd door tegenstellingen'. De populisten zijn nog steeds verdeeld over de vraag hoe ver men naar rechts moet opschuiven, aldus Der Spiegel. Een omstreden agendapunt tijdens het congres is een verbod op besnijdenis van jongens wat gangbaar is in het joodse geloof.

De AfD is in 2013 door een groepje eurosceptische economen opgericht als partij die vooral van de euro af wil. In het volgende jaar rukte de partij naar rechts onder leiding van onder anderen Frauke Petry die voorop stelde dat de AfD tegen immigratie en de islam is. Dat standpunt werd door veel Duitsers gesteund met de komst van honderdduizenden migranten en vluchtelingen in 2015.