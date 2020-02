Rellen in Caracas na terugkeer Venezolaanse oppositieleider Guaidó

Maduro werd vorig jaar nog verkozen voor een tweede termijn als president tijdens een omstreden stembusslag die door bijna de volledige oppositie werd geboycot. Venezuela bevindt zich al enkele jaren in een diepe economische crisis. Maduro houdt echter vol dat het goed gaat in zijn land en noemt Guaido een Amerikaanse marionet die hem via een coup wil verdrijven.

Hoewel tegen hem een reisverbod was uitgevaardigd, vertrok Guaidó in januari naar het buitenland om onder meer het World Economic Forum in Davos bij te wonen. Ook was hij in de VS eregast bij de jaarlijke State of the Union-toespraak van president Donald Trump.