Rellen in Rome bij grote demonstratie tegen verplichte Green Pass, politie gebruikt traangas

Zo’n tienduizend mensen demonstreerden op het centrale Piazza del Popolo tegen de invoering van de Green Pass op de werkvloer. Vanaf aanstaande vrijdag wordt zo’n QR verplicht voor Italiaanse werknemers in zowel de publieke als private sector.

Enkele honderden demonstranten, volgens de Italiaanse media met name leden van extreemrechtse partijen als Forza Nuova, braken van de demonstratie los. Zij probeerden naar het verderop gelegen parlement op te trekken, om daar het aftreden van premier Draghi en president Mattarella te eisen. ‘Vanavond nemen we de hoofdstad in’, verklaarde de vicevoorzitter van de Romeinse afdeling van Forza Nuova, Giuliano Castellino. ‘Wij gaan het groene certificaat stoppen. Dit is de kracht van de straat tegen de gezondheidstirannie.’