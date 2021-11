Rémi (28) vestigt record door op 4016 meter hoogte bovenop heteluchtballon te staan

Rechter VS: Trump moet documenten overdragen aan onderzoe­kers bestorming Capitool

Voormalig Amerikaans president Donald Trump is er niet in geslaagd de vrijgave te blokkeren van afschriften van al zijn communicaties in de aanloop naar de bestorming van het Capitool. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool had de documenten verzocht.

