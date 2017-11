Rendieren vrezen Noorse trein: in drie dagen 106 dieren gedood

Dreigingsniveau door vulkaan Bali verhoogd, vliegveld dicht

2:04 De Indonesische autoriteiten hebben het dreigingsniveau rond de vulkaan Agung op Bali opgeschaald naar het hoogste niveau. Het vliegveld op het eiland is gesloten. De vulkaan spuwt een kilometers hoge rookpluim uit van as en stoom en in de krater is magma zichtbaar.