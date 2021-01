‘Repetitie inauguratie Biden uitgesteld om veiligheid’

Ook een geplande treinreis die Biden zou maken van zijn woonplaats Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware naar Washington gaat niet door vanwege zorgen om de veiligheid. Wat de dreigingen zijn, is niet bekend. De comités die zich bezighouden met de inauguratie van Biden willen hier tegenover Politico niets over zeggen. Rechtse groeperingen, onder wie aanhangers van vertrekkend president Trump, hebben voor zondag en voor woensdag, de dag van de inauguratie, protesten aangekondigd. Ook wordt op sociale media gedreigd met geweld.

Na de bestorming van het Capitool in Washington vorige week, is een reeks veiligheidsmaatregelen genomen om de stad te beschermen tegen geweldsuitbarstingen. De autoriteiten stelden al een veiligheidszone in het centrum in en meer dan 20.000 reservisten van de Nationale Garde zijn opgeroepen. Vooraanstaande parlementariërs en het ministerie van Veiligheid zijn ingelicht over de toenemende dreiging rond de inauguratie van Biden aanstaande woensdag. Traditioneel bevinden zich honderdduizenden belangstellenden bij de National Mall, een uitgestrekt plein, om een glimp op te vangen van de inauguratie van een Amerikaanse president.