Replica van onderwatergrot brengt prehistorische tekeningen tot leven

Amerikaan die 10 miljoen won in loterij belandt levenslang in de cel

Dat het leven soms hoge pieken en diepe dalen kent, is voor niemand een geheim. Maar zelden zullen ze zo hoog en zo diep zijn geweest als voor de 54-jarige Amerikaan Michael Todd Hill. In 2017 won hij 10 miljoen dollar in de loterij, vrijdag werd hij tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens moord.

31 mei