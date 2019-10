Reportage uit oorlogsgebied Noord-Syrië: ‘We zijn zo ontzettend bang’

Amerikaans toezicht op gewraakte Boeing 737 MAX schoot tekort

12:02 De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA schoot tekort in het toezicht op de ontwikkeling van een veiligheidssysteem voor de Boeing 737 MAX. Dat staat in een rapport van luchtvaartinspecteurs. Het gewraakte systeem wordt in verband gebracht met twee dodelijke crashes met een 737 MAX kort na elkaar, waarbij 346 mensen omkwamen.