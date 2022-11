Republikeinen behalen meerderheid in Huis van Afgevaardigden

analyse Geen triomf­tocht voor Republikei­nen: radicale Trump-aanhangers kosten partij stemmen

De verwachting van de Republikeinen dat ze de Democraten zouden wegblazen, is niet uitgekomen. Er is geen sprake van een grote rode meerderheid, noch in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, noch in de Senaat. Daarnaast zijn de meest extreme kandidaten bij de Republikeinen niet gekozen.

9 november