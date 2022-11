Republikeinen op kop in Huis van Afgevaardigden, nek-aan-nekrace in de Senaat

De Republikeinen liggen op koers om de macht in het Huis van Afgevaardigden over te nemen van de Democraten. De strijd om het Congres is een stuk spannender, beide partijen maken nog steeds kans op een meerderheid.

De eerste resultaten voor de verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden liggen in lijn van de verwachtingen. De Republikeinen liggen op voorsprong en zouden al zeker zijn van een 170 zetels, bij de Democraten ligt dat vanochtend op 120. Voor een meerderheid in het Huis zijn 218 zetels nodig.

In de Senaat, vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer, belooft het spannender te worden. Beide partijen hebben nu 46 zetels in de wacht gesleept, wie meer dan 50 senatoren mag leveren, haalt een meerderheid. Resultaten uit doorslaggevende staten als Pennsylvania en Georgia zullen nog even op zich laten wachten, zo is de verwachting. Vroege resultaten suggereren wel dat de ‘rode golf’ waar Republikeinen op hoopten uitblijft - Democraten blijven nog in de race.

Zorgvuldig

Het kost tijd om in nek-aan-nek-races alle stembiljetten zorgvuldig te verwerken, zeker in staten waar pas op verkiezingsdag zelf wordt begonnen met het tellen van briefstemmen. Het kan dus nog wel een dag of langer duren voordat duidelijk is welke partij de meerderheid krijgt. De Democraten hebben momenteel de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat is de verdeling 50-50, daar geeft de stem van de Democratische vicepresident Kamala Harris een krappe meerderheid. Als de Democraten de meerderheid in een of beide kamers van het Congres verliezen, wordt het voor de huidige president Joe Biden een stuk lastiger om de komende twee jaar effectief beleid te maken.

Republikeinen hebben de beste papieren om de meeste zetels in het Huis van Afgevaardigden te bemachtigen, maar ook daarover bestaat laat op de verkiezingsavond nog geen zekerheid. Eén belangrijke slag is wel geslagen: Florida, in presidentsverkiezingen vaak een belangrijke staat, is flink Republikeinser geworden.

Gouverneur Ron DeSantis werd daar met overmacht herkozen en won zelfs in het doorgaans Democratische Miami. Hij wordt gezien als potentiële uitdager van Donald Trump in de race om de Republikeinse kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024. De Het succes van DeSantis is een tegenvaller voor Trump - de populaire gouverneur kan nu met betere papieren de strijd met de omstreden oud-president aangaan.

In Arkansas won een bekend gezicht: Sarah Huckabee Sanders, de voormalige woordvoerder van oud-president Donald Trump, wordt de nieuwe Republikeinse gouverneur. Haar vader Mike Huckabee was tussen 1996 en 2007 al gouverneur van diezelfde staat. Huckabee Sanders wordt de eerste vrouwelijke gouverneur in de geschiedenis van het overwegend conservatieve Arkansas.

In Texas kon de progressieve Democraat Beto O’Rourke de zittende gouverneur Greg Abbott niet verslaan. De 64-jarige Abbott, die de steun geniet van Trump, werkte zich recentelijk in de schijnwerpers door met zijn Republikeinse ambtgenoot van grensstaat Arizona duizenden migranten met bussen naar steden te brengen die in Democratische handen zijn. Ook voerde de Republikein in Texas een van de strengste abortusverboden van de VS in.

In de belangrijke swing state Pennsylvania halen de Democraten wel het gouverneurschap binnen. Josh Shapiro wint van de Republikeinse kandidaat Doug Mastriano. Pennsylvania is een van de staten om de komende uren in het oog te houden.

Herverkiezing McCarthy

De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy is volgens Amerikaanse media herkozen. Mochten de Republikeinen tijdens deze midterms de meerderheid in het Huis terugwinnen, dan is de verwachting dat McCarthy de volgende voorzitter van het Huis wordt, de op twee na hoogste positie in de Amerikaanse politiek achter de president en vicepresident. Hij zou dan de huidige voorzitter Nancy Pelosi opvolgen.

Na de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump in januari 2021 toonde McCarthy zich aanvankelijk zeer kritisch over de rol die Trump bij de bestorming speelde. Later sprak hij alsnog zijn steun uit voor Trump.