Republikeinen Senaat willen uitstel proces impeachment Trump

Vorige week nog heeft het Huis van Afgevaardigden Trump voor de tweede keer in staat van beschuldiging gesteld. De oud-president is in een door de Democraten ingediend artikel beschuldigd van het ,,aanzetten tot opstand’’. Het handelt onder meer over de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers na een vlammende toespraak en Trumps herhaalde, ongegronde bewering dat er bij de presidentsverkiezingen op grote schaal gefraudeerd is dat hij de winnaar is.