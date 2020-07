Republikeinen wijzen idee Trump voor uitstel verkiezingen af

‘Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen???’, twitterde de Amerikaanse president donderdag. Volgens Donald Trump zal stemmen per post in de praktijk betekenen dat ‘andere landen’ invloed kunnen uitoefenen op de verkiezingen. Bovendien, zo stelt hij, is het niet mogelijk om de stemmen accuraat te tellen. Als gevolg van de coronapandemie is dit jaar makkelijker gemaakt om per post te stemmen.

Enkele trouwe Republikeinse bondgenoten van Trump reageerden niet veel later kritisch op de suggestie van de president. Senator Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, zei dat er nog nooit een Amerikaanse presidentsverkiezing is uitgesteld. ,,Nooit in de geschiedenis van dit land, ondanks oorlogen, depressies en de Burgerloorlog, hebben we een federaal georganiseerde verkiezing niet op tijd kunnen laten plaatsvinden. We zullen ook nu een manier vinden om de presidentsverkiezing op 3 november te laten doorgaan”, aldus McConnell.

Kevin McCarthy, leider van het Republikeinse minderheidsblok in het Huis van Afgevaardigden, liet zich in ongeveer dezelfde bewoordingen uit: ,,We moeten doorgaan met onze verkiezingen.” De Republikeinse Senator Lindsay Graham zei dat vertraging van de verkiezingen ,,geen goed idee” is.

Uren na zijn tweet nuanceerde Trump zijn woorden enigszins op een persconferentie. ,,Ik wil een verkiezing en een resultaat, veel, veel meer dan jullie”, zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis. ,,Ik wil niet uitstellen. Ik wil de verkiezingen houden. Maar ik wil ook niet drie maanden wachten en dan ontdekken dat de stembiljetten allemaal ontbreken, en de verkiezingen niets betekenen.”

De president haalde recente mediaberichten aan over mogelijke problemen met per post uitgebracht stembiljetten die laat aankwamen en zei dat het weken, maanden of zelfs jaren zou kunnen duren om dit op te lossen. ,,Wil ik een datumwijziging zien? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen zien.”

Trump kan niet eigenhandig besluiten om de presidentsverkiezing uit te stellen. In de wet staat dat die op de dinsdag na de eerste maandag in november gehouden moet houden. Dit jaar is dat op 3 november. Alleen het Congres kan de datum van een presidentsverkiezing wijzigen. Daar zijn in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen in de minderheid. De Democraten hebben al laten weten niets te zien in uitstel.

Geen bewijs

Volgens het Brennan Center for Justice, een onafhankelijk instituut voor recht en openbaar beleid van de Universiteit van New York, is er géén bewijs dat het stemmen per post de kans op verkiezingsfraude verhoogt.

Er zijn volgens de onderzoekers voldoende antifraudemaatregelen ingebouwd die het kwaadwillenden onmogelijk maakt om zich voor te doen als iemand anders of om stembrieven te stelen of na te maken.

Stemmen per post

De Amerikaanse deelstaten kunnen grotendeels zelf beslissen hoe ze de verkiezingen organiseren. Als gevolg van de coronapandemie maken veel staten het dit jaar makkelijker om per post te stemmen, wat op twee manieren mogelijk is. Sommige staten bieden kiezers de mogelijkheid om hun stem per post uit te brengen, waarbij alle geregistreerde kiezers een stembiljet in de bus krijgen, dat ze per post kunnen terug bezorgen.

De meeste staten werken echter met een ‘afwezigheidsstem’, waarbij kiezers op voorhand een aanvraag moeten versturen om per post te kunnen stemmen. Het is het eerste ‘universele’ systeem, waarbij de stembiljetten naar alle kiezers worden gestuurd. Dit zal zorgen voor grootschalige fraude, vermoedt Trump.

Niet nieuw

De stellingen van Trump zijn bepaald niet nieuw. De president uitte eerder al kritiek op het systeem dat volgens hem ‘substantieel frauduleus’ zou zijn. Zo heeft hij eerder al gezegd dat buitenlandse mogendheden zelf stembiljetten kunnen afdrukken. In mei bestempelde het platform Twitter twee tweets van de Amerikaanse president over dit onderwerp als ‘misleidend’. De sociale netwerksite plaatste toen een link naar informatie over stemmen per post bij de berichten van Trump.

Zondag twitterde Trump nog: ‘De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen de stembiljetten uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en ‘dwingen’ mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid-19 te gebruiken voor deze zwendel.’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden voorspelde eind april al dat Trump, die achterloopt in de peilingen, zou proberen de verkiezingen uit te stellen. ,,Onthou mijn woorden, ik geloof dat Trump op de een of andere manier de verkiezingen van november zal uitstellen”, klonk het toen.

Volgens de Democraten wijst de suggestie van Trump erop dat hij beseft dat hij wel eens zou kunnen verliezen van Biden, die in de peilingen ruim aan kop gaat: 50,1 om 41,7 procent. ‘Donald Trump is doodsbang’, tweette Kamala Harris, die genoemd wordt als mogelijke running mate voor Biden. ‘Hij weet dat hij gaat verliezen van Joe Biden. Iedereen is nodig om dat gedaan te krijgen. We zien je bij de stembus op 3 november, Trump’, schrijft Harris.

