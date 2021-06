Republikeins parlementslid Greene maakt excuses voor Holocaust-vergelijking

48-jarige vrouw raakte op haar 12de verslaafd aan harddrugs en studeert nu af aan de universi­teit

13 juni Ginny Burton werd in 1972 geboren in de Verenigde Staten, vlakbij Washington. Ze raakte al jong verslaafd aan harddrugs en belandde uiteindelijk in de gevangenis. Nadat ze, na veel eerdere pogingen, clean was, besloot ze te gaan studeren. Nu wil ze het leven in gevangenissen veranderen, zodat verslavingen binnen de muren van de gevangenis aangepakt kunnen worden.