Restaurant schrapt 'Rijpe Negerin'-dessert na boze reacties

De Facebookpagina van restaurant Aen Tafel stroomde dit weekend plots vol met boze reacties waarin de eigenaren racisten genoemd worden. Wat bleek? Een Nederlands koppel was komen eten in het restaurant en had een foto van de bon op sociale media gezet. Het dessert omcirkeld: 'Rijpe Negerin 2 bol'.



,,Een reactie kan niet uitblijven en ik wil me dan ook publiekelijk verontschuldigen naar alle mensen die zich hierdoor aangevallen voelen. Geloof het of niet, maar meer dan 20 jaar staat deze coupe op de kaart, die trouwens zeer lekker is. Ze is zo genoemd na aanraden van een Congolese vriendin," aldus eigenaren Yves en Joke.