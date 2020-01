RIVM ‘alert op’ mysterieus Chinees virus: ‘mogelijk 1700 besmettingen’

UpdateHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ‘alert op’ een mysterieus Chinees virus. Brits onderzoek wijst uit dat mogelijk 1700 mensen zijn geïnfecteerd met het het zogenoemde corona-virus. Dat aantal staat in schril contrast met de melding van China dat bijna 50 mensen besmet zijn geraakt.

Tot nu toe zouden zijn twee mensen overleden aan het corona-virus sinds het in december de kop op stak in de stad Wuhan, in centraal-China. Vrijdag overleed het tweede slachtoffer, een 69-jarige man uit Wuhan nadat hij een longontsteking had gekregen en zijn organen het hadden opgegeven. ,,Ik sla nog geen alarm, daar is het nog te vroeg voor maar ik maak me meer zorgen dan een week geleden’’, zegt de Britse viroloog Neil Ferguson op basis van onderzoek van het MRC Centrum voor Analyse van Infectieziekten in Londen.

Directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel verklaart: ,,Er is nog veel onzeker: hoeveel besmettingen er precies zijn opgetreden, of iedereen wel ziek wordt na besmetting, of er overdracht is van mens op mens.’’ Volgens de RIVM’er, die ook hoogleraar infectieziekten is, is waakzaamheid geboden. ,,We zijn alert en houden de berichten goed in de gaten.’’ Op de vraag of we ons zorgen moeten maken, antwoordt de expert: ,,Er is teveel onzeker om de situatie goed te duiden. Dat geldt ook voor de risico’s.’’

Ook Singapore, Hongkong, Thailand, Japan, Maleisië, Indonesië, de Filipijnen en de Verenigde Staten zijn extra waakzaam. Zo worden sinds vrijdag op de Amerikaanse luchthavens van San Francisco, New York en Los Angeles alle passagiers van vluchten uit Wuhan gecontroleerd op mogelijke besmetting.

Verplegers begeleiden een patiënt bij binnenkomst in het ziekenhuis Jin Yintan in Wuhan. Volgens de Chinese overheid zouden er nu bijna 50 gevallen van besmetting zijn. (Foto Getty Images)

Nederland

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans dat het virus in Nederland opduikt heel klein omdat er vanuit Wuhan geen directe vluchten naar ons land zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies naar de Chinese regio met Wuhan wel aangepast. ,,Vermijd contact met zieke mensen, pluivee- en vismarkten en – producten en was steeds goed uw handen’’, aldus het departement.

1700

,,Dat er nu ook twee besmettingen uit Thailand en een uit Japan worden gemeld, is zeer verontrustend’’, zegt professor Ferguson tegenover de Britse nieuwszender BBC. ,,Als er vanuit Wuhan drie besmettingen zijn ‘geëxporteerd’ naar het buitenland dan moeten er meer mensen zijn geïnfecteerd dan wordt gemeld. Het is onmogelijk om achter het precieze aantal te komen maar op basis van rekenmodellen die rekening houden met het virus, de lokale bevolking en vluchtdata krijg je wel een beeld van de juiste omvang.’’ In het geval van het Corona-virus zou het daarom inmiddels volgens de berekeningen kunnen gaan om 1700 gevallen.

Volgens de Chinese overheid zijn er geen besmettingen bekend die zouden zijn overgebracht van mens tot mens. Het virus zou uitsluitend op mens zijn overgebracht door geïnfecteerde dieren op een vlees- en vismarkt in Wuhan. ,,Maar mensen moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat het virus wel degelijk van mens op mens overslaat. Op basis van onze kennis van corona-virussen lijkt het niet erg waarschijnlijk dat mensen alleen door dieren besmet zijn geraakt’’, voegt de Britse viroloog hieraan toe.

Het straatbeeld in Wuhan vult zich met mensen met een masker voor de mond. Zij dragen het uit angst voor een mogelijke besmetting met het corona-virus. (Foto Getty Images)

Sars