Robbe (18) geëlektrocuteerd in chocoladefabriek, ouders kapot van verdriet: ‘Niet mijn lieve zoon’

Als alles was gelopen zoals gepland, dan had Robbe Vandecasteele (18) woensdag de laatste dag van zijn drie weken durende stage gedraaid in chocoladefabriek Baronie in het Belgische Veurne. Maar het liep niet zoals gepland. Gisteravond, vlak voor zijn dienst erop zat, werd de laatstejaarsscholier elektrotechnieken tijdens het werk geëlektrocuteerd. De jongen, die droomde van een toekomst als computerprogrammeur en een zwarte gordel in karate, was op slag dood. ,,Het dringt gewoon nog niet tot ons door, dat onze Robbe er niet meer is”, zeggen zijn ouders.

De werkdag van Robbe zat er maandag bijna op, toen hij nog snel een klusje moest doen aan een elektrische schakelkast in de chocoladefabriek in Veurne. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk, maar tijdens die werkzaamheden werd de jongen geëlektrocuteerd. Zijn lichaam werd uiteindelijk ontdekt door twee andere werknemers van de fabriek.

‘Niet mijn lieve zoon’

Een paar honderd meter verder stond mama Anja Traversier (45) op dat moment al te wachten op de parkeer[;aats. Elke avond pikte ze haar zoon op na zijn stagedag. Zoals zoveel ouders dacht ook Anja: liever een ommetje van tien minuten, dan dat onze Robbe ‘s avonds nog via de gevaarlijke weg moet fietsen. Altijd stond Robbe al klaar aan de poort toen Anja kwam aangereden, maar nu stond er niemand.

,,Ik maakte me geen grote zorgen. Misschien moest hij nog wat langer werken, of was hij nog een praatje aan het maken. Pas toen Robbe na een kwartier nog altijd niet buiten was, heb ik hem toch eens gebeld, om te vragen waar hij bleef. Maar hij nam niet op, en toen ik aan een paar collega’s van hem vroeg waar hij was, kon niemand me antwoorden. Intussen zag ik op de parkeerplaats een paar mensen paniekerig over en weer rennen. In de verte hoorde ik ook sirenes, en die kwamen dichterbij. Toen spookte het heel even door mijn hoofd: ‘Er zal toch niks met onze Robbe...’ Maar die gedachte zette ik snel weer van me af. Want áls er iets met mijn zoon gebeurd was, dan zouden ze mij toch al iets hebben laten weten, zeker?” Maar toen mensen van slachtofferhulp Anja kwamen vragen “om even mee te komen”, wist ze hoe laat het was: “Nee! Niet Robbe, niet mijn lieve zoon!”

Zwarte karategordel

Anja krijgt het allemaal amper verteld. Bij elk woord dat ze zegt, breekt haar stem. Ze ijsbeert door de tuin en weet geen raad met zichzelf en haar verdriet, terwijl haar man in stilte voor zich uitstaart aan de terrastafel. Er valt niets meer te zeggen. Bart Vandecasteele (45) is een beer van een vent, met een zwarte gordel in karate, maar sinds maandag is hij een gebroken man.

,,Het dringt gewoon nog niet door, dat onze Robbe er niet meer is”, zegt hij. ,,Zijn leven moest nog beginnen, en plots is het gedaan. Zaterdag zijn we nog samen met hem naar een infodag gegaan, voor zijn hogere studies. Hij was daar al echt mee bezig. Robbe was een jongen die wist wat hij wou, hij had al concrete doelen voor ogen. Hij zat in zijn zevende jaar elektrotechnieken, en wilde zich volgend jaar gaan specialiseren in computerprogrammatie. Dat kon hij al goed, want hij was gek op gamen. Hij zou dit jaar ook voor zijn zwarte karategordel gaan. Eigenlijk had hij die intussen al moeten hebben, maar door corona is dat uitgesteld.”

Nederland

Anja en Bart omschrijven hun oudste als een stille en timide, maar heel lieve jongen. ,,Robbe was geen spring-in-’t-veld, absoluut niet, maar hij had wel een grote vriendengroep. En sinds kort had hij ook een vriendinnetje. Een Nederlands meisje. Hij was dolverliefd op haar, dat was echt mooi om te zien. Ze waren nog niet lang samen, maar zaten al wel boordevol toekomstplannen en droomden er van om later samen een huisje te bouwen voor hun twee. De relatie was nog zo pril dat hij haar nog niet aan ons had voorgesteld. Dat zou in juni gebeuren. Dan zou Robbe ons meenemen naar Nederland, zodat we eindelijk konden kennismaken met haar. Hij keek daar zo naar uit. En wij ook. Dat al die toekomstplannen nu in één klap van tafel geveegd zijn, doet ontzettend veel pijn.”

Justitie is intussen een onderzoek gestart naar de dood van Robbe. De arbeidsinspectie onderzoekt ook of de jongen wel alleen mócht werken in de chocoladefabriek. ,,We gaan na of de veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd, en of er een correcte opleiding gegeven werd”, zegt Sofie Heyndrickx. ,,Daarnaast wordt ook onderzocht of het slachtoffer alleen aan de elektrische installatie mocht werken, of dat hij eigenlijk begeleid had moeten worden door een werknemer van de fabriek.”

Volledig scherm Robbe © HLN