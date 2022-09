Rode Kruis opent gironummer voor Syrië: ‘Mogen humanitaire ramp niet vergeten’

Arizona voert abortuswet uit 1901 weer in: afbreken zwanger­schap zo goed als verboden

Een rechter in de Amerikaanse staat Arizona heeft vrijdag bepaald dat een abortusban die stamt uit 1901 weer rechtsgeldig is. De wet, die abortus in bijna alle gevallen verbiedt, werd in 1973 opgeschort vanwege de federale uitspraak in de zaak Roe vs Wade, die vrouwen in de Verenigde Staten het grondwettelijke recht op abortus gaf.

