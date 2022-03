Roman Abramovitsj probeert twee superjachten in veiligheid te brengen

videoDe Russische miljardair en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj (55) probeert zijn superjachten en privéjets in veiligheid te brengen. Beide schepen varen momenteel door de Middellandse Zee. De bestemming is onbekend.

Zowel de Europese Unie als de Britse overheid troffen begin deze week vanwege de oorlog in Oekraïne sancties tegen Abramovitsj. Die zijn opgelegd om Rusland en rijke zakenlieden rond president Poetin te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Veel oligarchen proberen hun luxe bezittingen elders veilig te stellen.

Twee superjachten van Roman Abramovitsj varen momenteel zuidwaarts doorheen de Middellandse Zee. Dat blijkt uit data van websites die de locatie van schepen volgen.

Het gaat in de eerste plaats om het superjacht ‘My Solaris’, dat nog maar een jaar in gebruik is. Abramovitsj telde er een slordige 496 miljoen euro voor neer. De boot is 140 meter lang, weegt 11.000 ton, telt acht verdiepingen en biedt plaats aan 36 gasten, die bediend worden door 60 personeelsleden. Aan boord is onder meer een zwembad, een spa, een beach club en een helikopterplatform.

Volledig scherm Het superjacht Solaris lag op op 12 maart nog voor de kust van Montenegro. © AP

Barcelona

Het jacht ‘My Solaris’ is maandag vertrokken uit Montenegro. Dat behoort niet tot de Europese Unie, maar het land liet volgens Bloomberg wel verstaan dat het zich zou aansluiten bij sancties die door Europa worden opgelegd.

‘My Solaris’ bevindt zich momenteel in de Ionische Zee ter hoogte van de Griekse kust. Het schip lijkt zuidwaarts te varen, mogelijk in de richting van het Midden-Oosten. De laatste keer dat het was aangemeerd in een haven, was in Barcelona. Daar vertrok het op 8 maart zonder een bestemming op te geven.

Ook ‘Eclipse’, een ouder superjacht van Abramovitsj, is in beweging. Het schip is in gebruik sinds 2010 en was toen het grootste jacht ter wereld. De 162,5 meter lange boot telt twee zwembaden. Er zit kogelwerend glas in en naar verluidt beschikt het over een raketafweersysteem. Aan boord is plaats voor drie helikopters en een duikboot, 36 gasten en 70 personeelsleden. De boot kostte 340 miljoen euro, maar zou nu meer dan een half miljard waard zijn.

Volledig scherm Superjacht 'Eclipse' was bij zijn ingebruikname in 2010 het grootste ter wereld. © Photo News

Vertrokken drie dagen voor inval

Normaal ligt dit superjacht een groot deel van het jaar voor anker in Sint-Maarten, een eiland in de Caraïbische Zee. Daar is het echter op 21 februari - drie dagen voor de inval van Rusland in Oekraïne - vertrokken.

Uit gegevens van VesselFinder blijkt dat ook dit schip zich momenteel in de Middellandse Zee zuidwaarts vaart. Het bevindt zich momenteel voor de kust van Sicilië.

De bestemming van beide schepen is niet bekend. Mogelijk varen ze naar Israël en hoopt Abramovitsj dat ze daar veilig zijn. Persbureau Reuters schrijft dat eerder Turkije getoond werd als bestemming.

Volgens Reuters is niet duidelijk in hoeverre beide superjachten in gevaar zijn voor inbeslagname wanneer ze door Europese wateren varen. De Italiaanse politie nam begin deze week al ’s werelds grootste zeiljacht in beslag in de haven van Trieste omdat eigenaar Andrey Igorevich Melnichenko op de lijst met EU-sancties staat. Ook in Frankrijk en Spanje zijn al superjachten van oligarchen aan de ketting gelegd.

Privéjets op Aruba

Abramovitsj zou ook een privéjet geregistreerd hebben op Aruba. Minstens tien op Aruba geregistreerde vliegtuigen zijn in handen van Russische oligarchen. Abramovitsj zou er een Boeing 787 Dreamliner en een Boeing 767 Extended Range hebben ingeschreven.

Volledig scherm Een vermoeide Roman Abramovitsj werd maandagavond gespot op de luchthaven van Tel Aviv. © REUTERS

Vooralsnog is daar geen actie tegen ondernomen. Volgens de Arubaanse minister van Transport Ursell Arends zal Aruba maatregelen nemen tegen de Russische eigenaren ‘als dat nodig mocht zijn’.

Een andere privéjet van Abramovitsj staat voorlopig aan de grond op Europort Airport in de buurt van het Zwitserse Basel. Vanwege Zwitserse beperkingen met betrekking tot het luchtruim kan hij daar niet weg.

Ontmoeting met Gerard Schröder

Een duidelijk vermoeide Roman Abramovitsj, die ook over de Israëlische nationaliteit beschikt, werd maandagavond nog gespot op de luchthaven van Tel Aviv. Hij zou er op een vlucht naar Moskou gestapt zijn. Volgens de Duitse krant Bild had Abramovitsj vorige week in Moskou een ontmoeting met Gerard Schröder, net voor de voormalige Duitse bondskanselier zelf een gesprek met Poetin zou hebben gehad. Bronnen vertelden aan Reuters dat Ambramovitsj zou willen dat de oorlog beëindigd wordt.

Chelsea

Het fortuin van Ambramovitsj wordt geschat op 11,5 miljard euro. Een poging van de miljardair om zijn voetbalclub Chelsea te verkopen, werd gestopt door sancties van de Britse overheid. Volgens Brits parlementslid Chris Bryant probeerde hij ook nog snel een herenhuis met vijftien slaapkamers in Londen te verkopen, waar hij in 2011 meer dan 100 miljoen euro voor betaalde.