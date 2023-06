Rome geschokt door gruwelijke moord: lichaam tiener ontdekt in winkelwagentje

Een gruwelijke vondst, woensdagmiddag in een buitenwijk van Rome. Een winkelwagentje met daarin het in vuilniszakken verpakte lichaam van een 17-jarig meisje stond daar geparkeerd naast een rijtje vuilcontainers.

Driehonderdvijftig meter lang duwde de voornaamste verdachte van de gruwelijke moord, een 17-jarige jongen uit dezelfde wijk, het dode lichaam door de straten van Primavalle, een volkswijk in het noordwesten van Rome. De bedoeling was het lichaam te dumpen in een vuilcontainer, maar toen dat niet lukte liet de verdachte het winkelwagentje achter.

Zwarte plastic zakken

Een oplettende voorbijganger belde de politie. Die vond in de zwarte plastic zakken in het karretje het lichaam van de 17-jarige Michelle Causo. De tiener bleek met messteken om het leven te zijn gebracht.

Een bloedspoor op de stoep voerde terug naar het huis van de 17-jarige man waar hij met zijn moeder woont. Het huis wordt op dit moment door de politie onderzocht op sporen. De man is gearresteerd en is de hele nacht verhoord op het politiebureau. Eerdere berichten dat de man de vriend van het slachtoffer was en Michelle Causo zwanger van hem zou zijn, worden door de politie tegen gesproken. De twee hadden geen relatie, volgens een politiewoordvoerder.

Volledig scherm De 17-jarige Michelle Causo is met meerdere messteken om het leven gebracht. © Privébeeld

Motief

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt hoe de twee elkaar kenden en of er eventueel nog andere personen betrokken zijn bij haar dood, ook over het motief tast de politie nog in het duister.

De buurt reageert ondertussen geschokt op de moord. Het was een rustig en aardig meisje, zeggen klasgenoten van het nabijgelegen lyceum. Andere buurtbewoners kunnen het nieuws nauwelijks geloven en overwegen de wijk te verlaten.