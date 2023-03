Rome sluit deal met Amsterdam: elke week 900 ton huisvuil per trein naar Nederland

Geen celstraf voor ‘boekenrug­ver­za­me­laar’ die dik duizend manuscrip­ten stal

De man die zich als anderen voordeed om zo aan ruim duizend nog niet gepubliceerde boeken te komen, is aan een gevangenisstraf ontkomen. Tegen de 30-jarige Italiaan was een jaar cel geëist, maar een rechter in New York oordeelde dat hij al lang genoeg in voorarrest had gezeten. Wel wordt hij uitgezet naar Italië of het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The New York Times.