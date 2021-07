Rome verandert in vuilstort, sommige stoepen simpelweg onbegaanbaar

Update Vele gewonden nadat minibus op Capri in ravijn stort op strandtent, chauffeur overleden

22 juli Bij een ongeluk met een minibus op het Italiaanse eiland Capri is vanochtend de chauffeur om het leven gekomen en zijn 28 passagiers gewond geraakt. Een aantal gewonden is er slecht aan toe. Door een verkeerde manoeuvre reed de lijnbus door een vangrail en stortte zes meter naar beneden in het ravijn en kwam op een strandtent terecht.