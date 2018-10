Rome zegt ‘genoeg!’ Inwoners willen de bezem door hun stad in verval

Onder het motto Roma dice basta (Rome zegt genoeg) trokken zij naar het stadhuis op de Piazza del Campidoglio waar de burgemeester Virginia Raggi zetelt. De politica van de vijfsterrenbeweging ligt sinds haar aantreden onder vuur omdat ze de problemen van de Italiaanse hoofdstad niet onder controle kan krijgen.



Veel demonstranten eisen het aftreden van de burgemeester. Het burgerprotest is georganiseerd door zes vrouwen uit ongenoegen over de omstandigheden waarin de stad met drie miljoen inwoners verkeert. Zij riepen via sociale media op om van Rome weer een leefbare, gastvrije hoofdstad met een toekomst te maken.



Het noodlijdende transportsysteem van Rome stond kortgeleden internationaal in de schijnwerpers, omdat een roltrap vol Russische voetbalfans in een metrostation op hol sloeg. Tientallen mensen raakten hierbij gewond. Raggi stond onlangs ook voor de rechter voor het afleggen van valse verklaringen. Het vonnis wordt op 10 november verwacht. Als ze schuldig wordt bevonden, zullen de eisen om haar ontslag nog luider klinken.