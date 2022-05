Rome zet zich schrap voor de varkenspest

met videoOnder wilde zwijnen in Rome is Afrikaanse zwijnenpest geconstateerd. De gemeente wil delen van een groot natuurpark uit voorzorg afsluiten en varkens en wilde zwijnen ruimen.

,,Daar zag ik twee doodzieke biggen liggen.” Roberto wijst naar een met geel lint afgezet stukje bos aan de overkant van het pleintje voor zijn huis. Roberto woont in de wijk Monte Mario in het noordwesten van Rome. Voor zijn huis is de ingang tot het Parco dell’Insugherata, een natuurgebied van zo’n 800 hectare aan de rand van de Italiaanse hoofdstad. Een enorme groene long met een grote verscheidenheid aan flora en fauna, maar vooral veel wilde zwijnen.

,,Ik heb de veearts gebeld en die heeft de twee beestjes uit hun lijden verlost.” De twee biggen bleken een vorm van zwijnenpest te hebben. Twee dagen later werden nog twee kadavers gevonden, die aan dezelfde ziekte waren bezweken. Reden tot groot alarm.

Afrikaanse zwijnenpest

In samenwerking met de regio Lazio stelde de gemeente Rome daarom een speciale commissie in om het probleem aan te pakken. ,,De situatie is ernstig”, zegt Angelo Ferrari op de Italiaanse radio. Ferrari is voorzitter van de speciale commissie. ,,Maar, en dat wil ik benadrukken, de Afrikaanse zwijnenpest is niet gevaarlijk voor de mens of voor onze huisdieren.” De voorzitter van de commissie maakt zich vooral zorgen om de varkenshouderij, want daar kan de ziekte wel toeslaan. ,,Dat is een belangrijke sector van de Italiaanse economie, zowel voor de binnenlandse markt als voor de export.” Uit voorzorg is besloten tot het ruimen van zo’n zeshonderd zwijnen, zowel wilde zwijnen als varkens. ,,We kunnen geen risico lopen.”

Ook is het Parco dell’Insugherata uitgeroepen tot ‘rood gebied’. Dat betekent een picknickverbod in het park zelf en aangrenzende zones, een gebied dat zich uitstrekt in het noordwestelijke kwart van de stad, tot op een steenworpafstand van het Vaticaan, en een verplichting tot het desinfecteren van schoenen.

,,Alleen de eerste dag heb ik parkwachters gezien”, schampert buurtbewoner Roberto. ,,Een halve dag zijn ze hier geweest, hebben ze foto’s gemaakt voor de pers en daarna zijn ze verdwenen.” Achter hem ritselt het en uit het struikgewas komt een wild zwijn tevoorschijn, uit voorzorg stuurt Roberto zijn twee honden naar binnen. Anderhalve week geleden werd een vrouw aangevallen door een familie wilde zwijnen omdat die haar twee honden als een gevaar beschouwden. ,,Het is de moeder van de twee dode biggen”, weet Roberto. Het beest is nieuwsgierig en gewend aan mensen, na een korte inspectie van de omgeving van de vindplaats van de twee zieke biggen verdwijnt ze, met haar enig overgebleven jong, weer het park in.

Te veel zwijnen

Wilde zwijnen zijn een ware plaag in dit deel van Rome. Regelmatig struinen families van zes à zeven exemplaren door de straten heen op zoek naar voedsel in de overlopende vuilnisbakken. Verhalen over wilde zwijnen die onverwachts de weg oversteken zijn legio, er zijn de afgelopen jaren al verscheidene motorrijders omgekomen bij ongelukken. Volgens commissievoorzitter Ferrari is het een teken dat er te veel zwijnen zijn in het natuurreservaat, maar niemand weet hoeveel zwijnen er nou precies in het park zitten. Er is nooit geteld.

