‘Roofdier’ Ghislaine Maxwell gaat de cel in, maar komt ze er ooit nog uit?

98 doden Megavergoe­ding van 1 miljard dollar voor slachtof­fers rampflat Miami: 'Wat een opluchting’

Overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de ingestorte flat bij Miami krijgen gezamenlijk een schadevergoeding van ruim één miljard dollar (970 miljoen euro). Dat heeft de rechtbank in Miami vandaag besloten. ,,Het zal nooit genoeg zijn om hen te compenseren voor het tragische verlies dat ze hebben geleden. Deze schikking is het beste wat we kunnen doen”, stelt de rechter.

23 juni