Rotterdamse ondernemers verdacht van mega cokesmokkel

Hij was juwelier, maar na hun scheiding een aantal jaar geleden deed hij die zaak over aan zijn vrouw. In de jaren daarvoor verscheen hij regelmatig in de media om zijn zorgen te uiten over het ondernemersklimaat in de straat in Kralingen. Zijn kompaan Emile S. had begin deze eeuw een uitzendbureau schuin boven de juwelierszaak. Dat uitzendbureau ging in 2001 failliet.