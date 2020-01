Rouwende Canadezen staan stil bij vliegramp met Oekraïense Boeing in Iran

,,Het bewijs wijst erop dat het vliegtuig was neergeschoten door een luchtafweerraket van Iran’’, sprak Trudeau. Iran riep Canada op om alle informatie over de crash te delen. Iran ontkent vooralsnog dat het toestel door een Iraanse raket is geraakt.



Ali Abedzadeh, hoofd van het Iraanse luchtvaartbureau, ontkende de aantijgingen vandaag tijdens een persconferentie in hoofdstad Teheran. Als uit het bewijs blijkt dat Iran verantwoordelijk is, zelfs per abuis, kan dat gevolgen hebben voor de publieke opinie na de raketaanval op Amerikaanse bases in Irak.



,,We roepen de Canadese premier en iedere andere regering die informatie heeft over de crash op om het over te dragen’’, klonk het. De zwarte dozen van gecrashte Boeing zijn gevonden, maar zouden beschadigd zijn. Iran onderzoekt de vluchtrecorders zelf, maar zegt desnoods hulp in het buitenland te zullen zoeken.



De Oekraïense Nationale veiligheidsraad (SNBO), waarvan gisteren een onderzoekscommissie in Iran aankwam om de zaak aldaar te onderzoeken, houdt het eveneens voor mogelijk dat de Boeing 737 is neergehaald door een Russische Tor-luchtafweerraket uit Iran. Ook president Trump wijst naar Iran.