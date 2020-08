Ruim 100.000 coronadoden, maar Bolsonaro is populairder dan ooit

Opnieuw gewapende Tsjetsje­nen opgepakt in Frankrijk

15:20 In Noord-Frankrijk is een groep van 16 Tsjetsjeense jongeren aangehouden. Ze waren gewapend met messen, honkbalknuppels en ijzeren staven. De groep stond op het punt om daarmee de stad Saint-Dizier, ten zuidoosten van Reims, in te trekken voor een wraakactie. Een landgenoot van ze was de dag ervoor in een achterstandswijk in de stad mishandeld door onbekenden.