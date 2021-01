Ruim 100 patiënten mogelijk besmet met hepatitis of hiv na onderzoek in ziekenhuis Antwerpen

,,Op 29/10/2020 werd duidelijk dat een eerdere reparatie op 16/10/2020 door de firma Cantel aan het betreffende toestel niet correct was uitgevoerd, waardoor een desinfecterend product niet correct werd gebruikt.”



Dat staat te lezen in een brief die iets meer dan 100 patiënten van het ziekenhuis in de bus kregen. Allemaal ondergingen ze tussen 16 en 29 oktober een endoscopisch onderzoek met een toestel dat niet voldoende gereinigd werd. Het gaat om een flexibele slang die via de anus in de darmen wordt gebracht en onder andere gebruikt wordt om darmkanker op te sporen.