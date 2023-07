Ruim 1300 arrestaties bij nieuwste rellen in Frankrijk, Nahel (17) wordt vandaag begraven

Trump-criticus Liz Cheney over wat er schort aan Amerikaan­se politiek: ‘We verkiezen idioten’

De Republikeinse Liz Cheney, een voormalig Amerikaanse Congreslid voor de staat Wyoming, maakt zich zorgen over de toestand van de politiek in de VS. Tijdens een gesprek in New York over de toekomst van het Amerikaanse tweepartijenstelsel, zei ze maandag dat het haar grootste prioriteit is om een tweede ambtstermijn van ex-president Donald Trump te verhinderen.