Ruim 1600 aanhangers Navalny opgepakt, ook zijn vrouw

VIDEOOp verschillende plaatsen in Rusland zijn meer dan 1600 mensen aangehouden bij protesten voor de vrijlating van de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny. Onder hen ook Julia Navalny, zijn echtgenote. Navalny riep zijn aanhang eerder deze week op vandaag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. Op de demonstratie in Moskou zijn zo’n 40.000 mensen afgekomen.

In de stad Chabarovsk, die door het tijdsverschil zeven uur voor de hoofdstad Moskou ligt, publiceerden activisten vandaag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. In totaal wordt naar waarschijnlijk op zeventig plaatsen gedemonstreerd door de oppositie. In Moskou zijn vanmiddag rond 12.00 uur (Nederlandse tijd) zo'n 40.000 demonstranten bij elkaar gekomen op en rond het Poesjkinplein, zo schat persbureau Reuters.

Lees ook Play Kremlincriticus Navalny na terugkeer in Rusland aangehouden, roep om vrijlating

,,Er zijn hier al tientallen arrestaties geweest waarbij willekeurige demonstranten worden opgepakt", meldt correspondent Joost Bosman, die ter plekke is. ,,Soms raakt de ME ingesloten en slaat dan om zich heen. De sfeer is grimmig.” De demonstranten dragen borden met zich mee waarop ‘Poetin is bang voor Navalny’ staat.

Navalny's vrouw Julia is gearresteerd. Dat geldt ook voor de arts van de oppositiepoliticus, Anastasia Vasiljeva, en de bekende activist Ljoebov Sobol. ,,Rond 14.00 uur is de politie begonnen het plein schoon te vegen. Daarbij worden weer veel mensen opgepakt", ziet Bosman.

Paleis voor Poetin

De oppositieleider publiceerde eerder deze week een video met de titel ‘Een paleis voor Poetin‘, waarin hij beweerde te bewijzen dat de president een enorm landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee dat gefinancierd zou zijn uit smeergeld. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen ‘onzin’ en ‘leugens’

Volledig scherm Een demonstrant wordt gearresteerd in Moskou. © AFP

Arrestaties

Navalny werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.



Kira Jarmisj, de woordvoerster van Navalny, en enkele andere oppositieleden werden afgelopen ook week al aangehouden en zijn niet bij de protesten aanwezig. Russen die de waarschuwingen van de autoriteiten negeren en toch gaan demonstreren, kunnen ook worden aangepakt. De politie in Moskou zegt dat zal worden ingegrepen bij illegale protesten.

Ook in Den Haag en Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd door aanhangers van Navalny.

Volledig scherm Een betoger met een bord 'Vrijheid voor Navalny' wordt afgevoerd door agenten. © EPA Volledig scherm De demonstratie op het Poesjkinplein in Moskou. © REUTERS

Volledig scherm De politie in Moskou waarschuwt dat ook daar aanhouding zullen worden verricht bij illegale demonstraties. © AP Volledig scherm Agenten in Sint Petersburg pakken demonstranten op. © EPA