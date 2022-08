Ruim duizend mensen in Pakistan omgekomen door overstromingen: ‘Catastrofe van epische omvang’

De Europese Unie kondigde vrijdag aan 1,8 miljoen euro te geven voor noodhulp. Vorige week was al 350.000 euro beschikbaar gesteld. De Pakistaanse premier Shahbaz Sharif heeft vrijdag nogmaals om internationale hulp gevraagd bij het bestrijden van dodelijke overstromingen in het verarmde islamitische land. ‘De aanhoudende regenbui heeft verwoesting veroorzaakt in het hele land’, schreef hij op Twitter, terwijl hij andere landen en groepen bedankte voor hun steun.

De watersnood door grillige moessonregens heeft miljoenen mensen op de vlucht doen slaan, vooral in het verarmde zuiden en zuidwesten van het land. Overstromingen hebben 170.000 huizen beschadigd, wegen weggespoeld en bijna 150 bruggen verwoest, volgens de National Disaster Management Authority. In de provincie Sindh gebruiken reddingswerkers boten om gestrande mensen te evacueren. Duizenden door overstromingen getroffen mensen leven in geïmproviseerde huizen en tenten.

Ontoegankelijke gebieden

En er wordt meer regen verwacht in sommige regio’s, waar veel mensen in ontoegankelijke gebieden op hulp wachten. De regering schakelde het leger al in om te helpen. De moessonregens in Pakistan beginnen meestal in juli, maar dit jaar begonnen in juni hevige regenbuien het land te teisteren, met de overstromingen tot gevolg. Wetenschappers zeggen dat klimaatverandering een belangrijke factor is achter het ongewoon zware weer, dat het leven van miljoenen mensen ellendig heeft gemaakt.