Ruim honderd vermisten en drie doden na verwoestende aardverschuiving in Japan

Meegesleurd naar zee

Nog meer regen

In eerste instantie werd gemeld dat er 20 mensen werden vermist, maar dat aantal is inmiddels opgelopen naar 113. Dat komt grotendeels doordat de functionarissen nu ook vanuit bevolkingsregisters werken, in plaats van alleen op basis van meldingen van familieleden.

De voor de aardverschuiving verantwoordelijke regen houdt echter aan, wat het zoeken lastig maakt. Vanwege de zware neerslag wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen, ook elders in het land. In de 48 uur tot middernacht zaterdag viel in Atami 313 millimeter regen. De regenval is veel groter dan het maandelijkse gemiddelde van 242,5 millimeter in heel juli, meldt de Japanse publieke omroep NHK. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd meer regen dan normaal in de hele maand.