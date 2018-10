Ruim veertig doden na busongeluk in Kenia

'Geef voor Sulawesi, ze zijn wanhopig!'

9:15 Met een landelijke actiedag zamelt Nederland vandaag via Giro555 geld in voor de slachtoffers op Sulawesi. Het dodental loopt op, de hoop op overlevenden neemt af. Verwoeste dorpen blijven verstoken van hulp. Vivian van der Zaan (33) is daarom een hulpactie begonnen voor haar familie in Batusuya.