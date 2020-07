Ruime verkiezingswinst conservatieve premier Kroatië

Trump gaat weer grote verkie­zings­bij­een­komst houden

0:49 De Amerikaanse president Donald Trump houdt komende zaterdag opnieuw een grote campagnebijeenkomst. Dit keer in New Hampshire, zo heeft zijn campagneteam zondag aangekondigd. Die meeting zal wel plaatsvinden in de open lucht. De vorige in Tulsa (Oklahoma) kreeg veel kritiek omdat er geen rekening werd gehouden met de coronapandemie.