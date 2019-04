Ruimtestation ISS wemelt van de schimmels en bacteriën

In het internationale ruimtestation ISS krioelt het van de microben die ziektes kunnen veroorzaken en bovendien het ruimtestation zelf dreigen aan te tasten. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Sinds de bouw van ISS in 1998, dat 400 kilometer boven onze planeet cirkelt, kreeg het bezoek van 222 astronauten en die maakten er een vieze boel van.

Wetenschappers van NASA ontdekten dat de microbes voornamelijk afkomstig zijn van mensen en dezelfde zijn als in openbare gebouwen en kantoren op aarde. De bacteriën en schimmels kunnen niet alleen ziektes veroorzaken, maar kunnen ook biofilms vormen die resistent zijn voor antibiotica.

Het is de eerste studie die de bacteriën en schimmels in het interieur van gesloten ruimtetuigen onderzoekt. Het werd gepubliceerd in het vakblad Microbiome. ,,Een extreme omgeving”, zo zegt NASA-onderzoekswetenschapper Kasthuri Venkateswaran, die meeschreef aan de studie van het ISS. ,,Het ISS is een hermetisch afgesloten omgeving, onderhevig aan microzwaartekracht, straling, verhoogde koolstofdioxide-waarden en het hergebruik van lucht.”



In dergelijke extreme omgevingen gedijen microben zeer goed. De microben die werden aangetroffen in het internationale ruimtestation zouden ​​sinds het begin van het station al kunnen bestaan, voegde hij er aan toe. Anderen werden geïntroduceerd toen er nieuwe astronauten of bevoorrading aankwamen. Tot augustus 2017 waren er zes bevoorradingsmissies per jaar.

De onderzoekers verzamelden bacteriën en schimmels op acht plekken in het ISS, onder meer op de eettafel, in de fitnessruimte, de slaapkwartieren, het toilet en op een uitkijkraam. Dit gebeurde tijdens drie missies over een periode van veertien maanden. Zo kon bestudeerd worden hoe de schimmel- en microbenpopulaties zich ontwikkelen.

Resistentie voor antibiotica

Heel wat van de in het ISS gevonden organismes kunnen biofilms vormen waarvan bekend is dat ze weerstand voor antibiotica in de hand werken. Die vorming van microfilms zou niet alleen de gezondheid van de astronauten maar ook de stabiliteit van het ruimtestation zelf kunnen ondermijnen. Ze kunnen mechanische blokkades veroorzaken, de warmtegeleiding verstoren en voor een vorm van corrosie zorgen.

Doordat de immuniteit van astronauten tijdens hun ruimtereis op de proef wordt gesteld, is de impact van het microbioom (alle micro-organismen op een bepaalde plek, red.) op hun gezondheid enorm groot. Bovendien zijn in het ISS geen medische interventies mogelijk.

Venkateswaran voegt er aan toe dat onderzoek van microbiomen op aarde aantoont dat het ontwerp van kantoren, klaslokalen, musea en ziekenhuizen een invloed uitoefent op de samenstelling van bacteriën, schimmels en virussen. Die worden uiteindelijk uniek voor elke omgeving. Specifieke microbes in gesloten ruimtes beïnvloeden onze ontvankelijkheid voor allergieën en infectieziektes, benadrukt Venkateswara.

